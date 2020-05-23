2020 model Jeep Compass Türkiye’de satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Jeep Compass, 2020 model yılı versiyonlarıyla Türkiye’de satışa çıktı.

Jeep açıklamasına göre, mayıs ayına özel, ayrıcalıklı bir satış kampanyası ile pazara sunulan 2020 model yılı Compass modelleri, 100 bin TL için 3 ay ertelemeli ve yüzde sıfır faizli kredi ile Jeep showroomlarındaki yerlerini aldı.

Standart 4x4 çekiş sistemine ek olarak 170 HP’lik benzinli motor ve 9 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışta olan 2020 Jeep Compass modellerinde, 2 zengin donanım paketi seçeneği yer alıyor.

Yakıt verimliliğine sahip güçlü motoru, özgün Jeep tasarımı, ‘on-road’ ve ‘off-road’ sürüş dinamikleri ve yenilikçi güvenlik teknolojilerini sürdüren 2020 model Compass, lüks kompakt SUV segmentinin iddialı oyuncuları arasında yer alıyor.



Konuya ilişkin bilgi veren Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, "Pazardaki talep ve Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle, sene başından itibaren yeni araç bulunabilirliği azaldı. Bu durum, özellikle ithal modelleri etkiledi. Söz konusu dönemde Jeep markası olarak; Compass’ın yeni model yılı versiyonunu otomobilseverlere ulaştırmak için yoğun girişimde bulunduk. Sonuç olarak, mayıs ayı itibarıyla 160 adet 2020 model yılına ait Jeep Compass’ı ülkemize getirmeyi başardık. Aldığımız talep doğrultusunda kısa süre içerisinde 160 adet Compass’ın satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.