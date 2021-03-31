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Ekonomi 202 sözleşmeli personel alınacak
Ekonomi

202 sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarında sözleşmeli pozisyonlarda istihdam etmek üzere; kanun ve yönetmelikler doğrultusunda sözlü sınav ile unvan ve sayıları belirtilen kadrolara 202 personel alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 14:07:00 -
202 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar, başvurularını 01.04.2021- 16.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklar.

BİLGİ İÇİN:  İletişim: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu Telefon: 0312 507 04 00-892-881-714-715-716-561-562

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