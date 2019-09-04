2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? |İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihleri İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. “2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman?” sorusu merak ediliyor. ÖSYM İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihlerini duyurdu. Peki 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşteİçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihlerine dair detaylar...

İçişleri Bakanlığı kaymakamlık sınavı 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. “2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman?” sorusu merak ediliyor. ÖSYM İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihlerini duyurdu. Peki 2019 Kaymakamlık sınavı ne zaman? İşte İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık sınavı başvuru tarihlerine dair detaylar... 2019 Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. Kaymakamlık sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınavı 2019 yılında 9 Kasım tarihinde yapılacak. Kaymakamlık sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.

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