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2019 DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak? | Diyanet İşleri Başkanlığı geç başvuru günü

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) için başvurular sonlandı. Peki, sınava katılmak isteyen vatandaşlardan başvuru yapamayanlar için geç başvuru işlemleri ne zaman alınacak? 2019 DİB-MBSTS sınavı geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak?

12 Mart 2019 Salı 15:54
2019 DİB-MBSTS sınavı ne zaman yapılacak? | Diyanet İşleri Başkanlığı geç başvuru günü

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2019-DİB-MBSTS) için başvurular sonlandı. Peki, sınava katılmak isteyen vatandaşlardan başvuru yapamayanlar için geç başvuru işlemleri ne zaman alınacak? 2019 DİB-MBSTS sınavı geç başvuru ücreti ne kadar? Sınav ne zaman yapılacak?

DİB-MBSTS başvuruları nasıl yapılır?

DİB-MBSTS geç başvuruları 12 Mart Salı günü alınıyor. Geç başvuru ücreti 225, TL olup, başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti aynı gün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https:/ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

Sınav ne zaman?

Sınav, 13 Nisan 2019 tarihinde saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

Sınava girecek adaylar, 150,00 TL olan sınav ücretini, 19 Şubat - 01 Mart 2019 tarihleri arasında yatıracaklar.

Sınav konularıSoru dağılımı
Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi,tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi6
Tefsir7
Akaid ve Kelam7
Fıkıh ve İlmihal20
Hadis7
Siyer ve İslam Tarihi8
Dinler Tarihi2
Mezhepler Tarihi3

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:54
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