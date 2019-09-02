0553 313 94 23

2019-2020 MEB ders kitapları EBA girişi nasıl yapılır?

Liseler ne zaman açılıyor 2019 MEB, 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak, ortaokullar ne zaman açılıyor 2019 soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala MEB ders kitapları konusunda önemli bir adım attı. EBA üzerinden hem öğrenciler hem de öğretmenler bu yıl ders kitapları üzerinden kolaylıkla platforma ulaşım sağlayabilecek. EBA E-kurs öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA E-kurs şifresi nasıl alınır? İşte detaylar.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:55
2019-2020 MEB ders kitapları EBA girişi nasıl yapılır?

MEB Eba Ders kitapları sorgula. Liseler ne zaman açılıyor 2019 MEB, 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak, ortaokullar ne zaman açılıyor 2019 soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala MEB ders kitapları konusunda önemli bir adım attı. EBA üzerinden hem öğrenciler hem de öğretmenler bu yıl ders kitapları üzerinden kolaylıkla platforma ulaşım sağlayabilecek. EBA E-kurs öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA E-kurs şifresi nasıl alınır? İşte detaylar. 

18 milyon öğrenciye dağıtılacak 145 milyonu aşkın ders kitabı sayesinde öğrenciler artık EBA gibi platformlara daha hızlı ulaşım sağlayabilecek. Kitapların hemen arkasında yer alacak karekodlar platforma ulaşılması için bir araç olacak.

MEB karekod tekniği katılımı artıracak mı?

Hem öğrenciler hem de öğretmenler bu yıl ders kitapları üzerinden kolaylıkla platforma ulaşım sağlayabilecek. Kitapların hemen arkasında yer alan karekod cep telefonlarında okunduktan sonra sistem sizi otomatik olarak uygulamaya yönlendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılarak bu sene dağıtılan kitaplarda bir farklılık yapıldı. Kitapların arkasına karekodlar basıldı. Bu karekodları okutarak kitaplara dijital ortamda ulaşmak mümkün olacaktır. Karekodlar okutulduğunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden kitaplar görüntülenecektir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler bu imkandan yararlanacaktır. Kitaplar öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı basılmaktadır. Öğretmen kitaplarında etkinlik, cevap anahtarı gibi eklemeler olmaktadır. Öğrenci kitaplarındaki karekod öğrenci kitaplarına götürürken, öğretmen kitapları da öğretmen kitaplarının görüntülenmesini sağlayacaktır. Her kitabın arkasına buna uygun karekod basıldı. Bu kodlar dijital cihazlarla okutularak EBA’ya ulaşılacak. Kameralı olan her cihazdan kodu okutmak mümkündür.

EBA E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA E-kurs öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA E-kurs şifresi nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) e-kurs modülü sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler giriş yaparak sınavlar ve dersleriyle ilgili tüm işlemleri hızlıca yapabiliyorlar.

EBA şifresi nasıl alıır?

Öğrenciler EBA şifresini öğretmenlerinden alabilmektedirler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifresi alabiliyorlar.

Özel okullarda görevli öğretmenler ise e-okul şifrelerini kullanarak EBA sisteminden şifre alabiliyorlar. Özel okul öğrencileri EBA şifresi alamıyorlar ancak sistem üzerinde şifresiz yapılabilen tüm işlemlerden faydalanabiliyorlar.

Öğrencilerin EBA sistemine giriş yapabilmeleri için bir EBA şifresine ihtiyaçları var. EBA şifresini öğrenciler sadece öğretmenlerinden alabilirler.

1- Öğretmenlerinden EBA giriş şifresini alan öğrencilerin öncelikle www.eba.gov.tr adresine girmeleri gerekiyor.

2- Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ‘’giriş’’ butonuna tıklanır.

3- ‘’EBA Girişi’’ sekmesinde, ‘’Kullanıcı Adı’’ bölümüne T.C. kimlik numarası ve ‘’Şifre’’ bölümüne EBA şifresi girilerek ‘’Giriş’’ butonuna tıklanır.

4- Sayfanın sağ üst köşesindeki ‘’Giriş’’ butonunun yerinde ad ve soyad bilgilerinin görünüyor olması EBA’ya sorunsuz bir şekilde giriş yapıldığını gösterir.

Yukarıda resimli olarak gösterdiğimiz tüm işlemleri doğru bir şekilde yapan öğrenciler, artık EBA sisteminden diledikleri gibi faydalanabilirler.

EBA modülüne giriş yapmak isteyen öğretmenlerin EBA şifresi oluşturması gerekmektedir. Bunun için EBA şifresi almak isteyen öğretmenler öncelikle http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/ web sitesinden ‘MEBBİS Girişi’ kısmına tıklayarak Giriş Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girmelidir. MEBBİS sistemine giriş yapan öğretmenlerin karşısına ‘EBA Şifre Oluşturma Ekranı’ gelecektir. Öğretmenler bu ekrandan şifre oluşturarak EBA’ya giriş yapabilirler. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:55
  1. Eba ders kitapları
  2. EBA girişi nasıl yapılır?
  3. EBA E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır?
  4. EBA E-kurs öğretmen girişi nasıl yapılır?
  5. EBA E-kurs şifresi nasıl alınır?
  6. EBA öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır
  7. EBA şifresi nasıl alıır?
  8. liseler ne zaman açılıyor 2019 meb
  9. 9.sınıflar okula ne zaman başlayacak
  10. seminer programı
  11. eba canlı yayın
  12. ortaokullar ne zaman açılıyor 2019 meb
  13. eba sınıfa bakma
  14. meb seminer programı 2019 eylül
  15. eba canlı
  16. adnan boyacı konuşması
  17. eba kitap
  18. uzem
  19. google apps
  20. adnan boyacı
  21. trt okul
  22. eba uzem canlı yayın
  23. eba.gov.tr
  24. eba uzem
  25. lise şube öğrenme
  26. ziya selçuk konuşması
  27. eba bakan konuşması
  28. meb canlı yayın
  29. uzem eba
  30. eba tv
  31. 2019-2020 MEB ders kitapları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8 arttı
    1. Bağımsız GSYH, geçen yıl yüzde 2,8..
    2. Küçük Halil 12 bin lira bulamazsa..
    3. (Özel) Bu köpekler kapış..
    4. Muhtemel Marmara depreminin..
    5. Kuru incir pazarda 40 TL’ye kadar..
    6. Hastane çalışanları Japon savaş..
    7. Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü..
    8. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim..
    9. BM Mülteciler Yüksek Komiserinden..
    10. Galatasaray, Andone'yi kiraladı!..
    11. Dicle Elektrik kaliteden ödün vermiyor
    12. Talep arttı sakatat bulmak zorlaştı
    13. Ticaret savaşında tansiyon azalmıyor!
    14. Kendisini polis olarak tanıtıp yabancı..
    15. İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
    16. CHP demek zam demek, işsizlik demek!..
    17. Ekrem İmamoğlu hediye etmişti, PKK'lı..
    18. Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye..
    19. Büyükşehirden ücretsiz bahçıvanlık..
    20. (Özel) Avcılar’da feci olay
    21. Dorian Kasırgası saatte yaklaşık 280..
    22. Vücuttaki sarkmalara dikkat
    23. Güreşte gelişim kampları sürüyor
    24. Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
    25. Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Ve..
    26. Djokovic'ten ABD Açık'a veda
    27. Bozcaada’da baştan karaya vuran gemi..
    28. Ersun Yanal'dan maç sonu transfer..
    29. Manisa'da tarım işçilerini taşıyan..
    30. Tuşba Belediyesi’nden ‘Eyvanlı’ çeşme..
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    İBB'den bir zam daha!
    İBB'den bir zam daha!
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    Dünyayı korkutan açıklama: Perşembeye kadar süreniz var
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz
    İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi! Alpay Özalan: İlk günden beri imamoğlu'nun bir proje olduğunu anlatmaya çalışıyoruz