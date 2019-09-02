2019-2020 MEB ders kitapları EBA girişi nasıl yapılır?

MEB Eba Ders kitapları sorgula. Liseler ne zaman açılıyor 2019 MEB, 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak, ortaokullar ne zaman açılıyor 2019 soruları milyonlarca öğrenci tarafından merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim takvimine göre okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala MEB ders kitapları konusunda önemli bir adım attı. EBA üzerinden hem öğrenciler hem de öğretmenler bu yıl ders kitapları üzerinden kolaylıkla platforma ulaşım sağlayabilecek. EBA E-kurs öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA E-kurs şifresi nasıl alınır? İşte detaylar.

18 milyon öğrenciye dağıtılacak 145 milyonu aşkın ders kitabı sayesinde öğrenciler artık EBA gibi platformlara daha hızlı ulaşım sağlayabilecek. Kitapların hemen arkasında yer alacak karekodlar platforma ulaşılması için bir araç olacak.

MEB karekod tekniği katılımı artıracak mı?

Hem öğrenciler hem de öğretmenler bu yıl ders kitapları üzerinden kolaylıkla platforma ulaşım sağlayabilecek. Kitapların hemen arkasında yer alan karekod cep telefonlarında okunduktan sonra sistem sizi otomatik olarak uygulamaya yönlendirecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılarak bu sene dağıtılan kitaplarda bir farklılık yapıldı. Kitapların arkasına karekodlar basıldı. Bu karekodları okutarak kitaplara dijital ortamda ulaşmak mümkün olacaktır. Karekodlar okutulduğunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden kitaplar görüntülenecektir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler bu imkandan yararlanacaktır. Kitaplar öğrenci ve öğretmenler için ayrı ayrı basılmaktadır. Öğretmen kitaplarında etkinlik, cevap anahtarı gibi eklemeler olmaktadır. Öğrenci kitaplarındaki karekod öğrenci kitaplarına götürürken, öğretmen kitapları da öğretmen kitaplarının görüntülenmesini sağlayacaktır. Her kitabın arkasına buna uygun karekod basıldı. Bu kodlar dijital cihazlarla okutularak EBA’ya ulaşılacak. Kameralı olan her cihazdan kodu okutmak mümkündür.

EBA E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır?

EBA E-kurs öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA E-kurs şifresi nasıl alınır? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) e-kurs modülü sayesinde hem öğrenciler hem de öğretmenler giriş yaparak sınavlar ve dersleriyle ilgili tüm işlemleri hızlıca yapabiliyorlar.

EBA şifresi nasıl alıır?

Öğrenciler EBA şifresini öğretmenlerinden alabilmektedirler. Öğretmenler MEBBİS sistemine giriş yaparak EBA şifresi alabiliyorlar.

Özel okullarda görevli öğretmenler ise e-okul şifrelerini kullanarak EBA sisteminden şifre alabiliyorlar. Özel okul öğrencileri EBA şifresi alamıyorlar ancak sistem üzerinde şifresiz yapılabilen tüm işlemlerden faydalanabiliyorlar.

Öğrencilerin EBA sistemine giriş yapabilmeleri için bir EBA şifresine ihtiyaçları var. EBA şifresini öğrenciler sadece öğretmenlerinden alabilirler.

1- Öğretmenlerinden EBA giriş şifresini alan öğrencilerin öncelikle www.eba.gov.tr adresine girmeleri gerekiyor.

2- Sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ‘’giriş’’ butonuna tıklanır.

3- ‘’EBA Girişi’’ sekmesinde, ‘’Kullanıcı Adı’’ bölümüne T.C. kimlik numarası ve ‘’Şifre’’ bölümüne EBA şifresi girilerek ‘’Giriş’’ butonuna tıklanır.

4- Sayfanın sağ üst köşesindeki ‘’Giriş’’ butonunun yerinde ad ve soyad bilgilerinin görünüyor olması EBA’ya sorunsuz bir şekilde giriş yapıldığını gösterir.

Yukarıda resimli olarak gösterdiğimiz tüm işlemleri doğru bir şekilde yapan öğrenciler, artık EBA sisteminden diledikleri gibi faydalanabilirler.

EBA modülüne giriş yapmak isteyen öğretmenlerin EBA şifresi oluşturması gerekmektedir. Bunun için EBA şifresi almak isteyen öğretmenler öncelikle http://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/ web sitesinden ‘MEBBİS Girişi’ kısmına tıklayarak Giriş Kodu, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerini girmelidir. MEBBİS sistemine giriş yapan öğretmenlerin karşısına ‘EBA Şifre Oluşturma Ekranı’ gelecektir. Öğretmenler bu ekrandan şifre oluşturarak EBA’ya giriş yapabilirler.