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İSLAM 20.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-20 08:03:00 -
20.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِؕ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَؕ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهٖ مَوْئِلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Senin rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir; şayet yaptıkları yüzünden onları (hemen)   cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi.

 Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak   bulamayacaklardır."

 (Kehf Suresi - 58)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah'ım! Âcizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. 

  Kabir azâbından sana sığınırım.

  Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.”

 (Müslim, Zikir 50)

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