Avrupa

2000'den fazla çocuk devlet korumasındayken kayboldu!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
2000'den fazla çocuk devlet korumasındayken kayboldu!

Bir yılda 2.000’den fazla sığınmacı çocuk, İngiltere’de belediyelerin korumasındayken kayboldu.

Bir yılda 2.000’den fazla sığınmacı çocuk, İngiltere’de belediyelerin korumasındayken kayboldu.

The Guardian ile paylaşılan Bilgi Edinme Hakkı (FoI) başvurularına göre, geçtiğimiz yıl İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'daki sosyal hizmetlerin bakımına alınan çocuklardan, insan kaçakçılığına uğrayan ya da tek başına Birleşik Krallık’a gelip iltica başvurusu yapan 2.000’den fazla çocuk kayıplara karıştı.

“Zarar Bitene Kadar” (Until Harm Ends) adlı raporun yazarları, İngiltere genelindeki çocuk hizmetleri birimlerine FoI talepleri göndererek, insan kaçakçılığına uğramış veya uğradığından şüphelenilen çocuklar ile yalnız başına gelip iltica başvurusu yapan ve daha sonra koruma altındayken kaybolan çocuklarla ilgili bilgi istedi.

135 yerel yönetimden elde edilen verilere göre, kaçırıldığı ya da kaçırılma riski taşıdığı belirlenen 2.335 çocuktan 864’ü (%37) kayboldu.

 

Ayrıca, 141 yerel yönetim yalnız gelen iltica başvurusu sahibi çocuklarla ilgili bilgi verdi. Toplamda 11.999 çocuk bu kategoriye giriyor. Bunların 1.501’i (%13) kayıtlara kayıp olarak geçti.

ECPAT UK (İnsan Kaçakçılığına Karşı Her Çocuk Korunmalı) ve Missing People adlı hayır kurumları tarafından yayımlanan rapor, bu çocuk gruplarının “çok yüksek risk” altında olduğunu vurguluyor.

Birleşik Krallık’taki bazı insan kaçakçılığı mağduru çocuklar İngiliz vatandaşı, bazıları ise yurtdışından geliyor. Bu çocuklar genellikle cinsel istismar ya da suç örgütleri tarafından sömürü (örneğin “county lines” çeteleri) gibi suistimallere maruz kalıyor.

Eylül 2021'den itibaren, yerel yönetimler, 16 yaş altındaki bakıma muhtaç çocukların "bakım sunan" yerleşimlerde konaklamasını sağlamak zorunda. Ancak 16-17 yaş grubundaki çocuklar, hala günlük bakım sunmayan "destekli konaklama" seçeneklerine yerleştirilebiliyor.

İstisnai durumlarda bu çocuklar; otel, karavan, çadır, tekne veya başka yetişkinlerle paylaşılan konutlara yerleştirilebiliyor — bu da güvenliklerini riske atıyor.

Hayro

İngilizler safa yatıyor ! O çocukların organları kim bilir hangi zengin ingilize taktılar! İngiltere istese bir günde açığa çıkarır!
