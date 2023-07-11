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Yerel 200 metrelik uçurumdan düşen inek kurtarıldı
Yerel

200 metrelik uçurumdan düşen inek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-07-11 10:46:00 -
200 metrelik uçurumdan düşen inek kurtarıldı

Iğdır'da 200 metrelik uçurumdan vadiye düşen inek, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 6 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

Iğdır merkez Çilli köyünün Köprüköy mezrasında yaşayan Yakup Pektür'e ait bir inek, iki köy arasında bulunan uçurumdan yuvarlanarak vadiye düştü. Köylüler kendi çabaları ile ineği kurtaramayınca İl Özel İdaresinden yardım istediler.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresine bağlı ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Köye giden iş makineleri, yaklaşık 6 saatte vadiye doğru yol açarak ineğin bulunduğu yere ulaşıp yaralı ineği kepçeyle bulunduğu yerden aldı. Düştü yerde yaralanan ve halsiz düşen inek, kamyonete bırakılarak sahibine teslim edildi.

Çiftçi Yakup Pektür, "Dağdan dere yatağına yuvarlanan ineğimizi kurtarmak için özel idareyi aradık, gecenin vaktinde geldiler, bize yardımcı oldular sağ olsunlar" dedi.

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