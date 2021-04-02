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Spor 20 milyon Euro… Premier Lig ekibi Ozan Tufan’ın peşinde
Spor

20 milyon Euro… Premier Lig ekibi Ozan Tufan’ın peşinde

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton'ın Ozan Tufan için harekete geçtiği öğrenildi. Leicester City ve Crystal Palace'ın da transfer listesinde bulunan Ozan için Fenerbahçe 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 11:04:00 -
20 milyon Euro… Premier Lig ekibi Ozan Tufan’ın peşinde

Premier Lig ekipleriyle adı anılan Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor.

İngiliz basını, son olarak Everton'ın 26 yaşındaki futbolcu için teklifte bulunduğunu yazdı.

Yapılan teklifle ilgili detay verilmezken Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için en az 20 milyon euro istediği vurgulandı.

Ayrıca, Ozan ile diğer Premier Lig ekipleri Leicester City ve Crystal Palace'ın da ilgilendiği, Everton'ın rakipleriyle büyük bir yarışa girmek zorunda olduğundan bahsedildi.

Performansıyla dikkat çekiyor

Bu sezon formda bir görüntü sergileyen Ozan Tufan attığı gollerle adından söz ettiriyor. Ozan, bu sezon Fenerbahçe ile çıktığı 27 Süper Lig maçında 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Yıldız futbolcu son olarak Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 3-0 yendiği Norveç maçında attığı 2 golle yıldızlaşmıştı.

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