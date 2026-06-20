Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Mukadder Başeğmez

Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta 9.20 ve 21. dönem Milletvekili Mukadder Başeğmez konuk oluyor.

Mukadder Başeğmez, Erbakan ve Milli Görüş’le nasıl tanıştı? 28 Şubat darbesi ve 1996’daki ölüm oruçlarının perde arkasında neler var? Terörsüz Türkiye Süreci, yeni anayasa, CHP’deki gerilim... İran, Gazze, Türkiye ve İslam aleminin gidişatı…

Gündeme dair onlarca soruyu Muharrem Coşkun soracak, eski siyasetçi Mukadder Başeğmez cevaplandıracak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ds7aS4H1fbs

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.