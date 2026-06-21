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Gündem ABD, saldırgan israili durdurmak zorunda! Hürmüz açılmayacak
Gündem

ABD, saldırgan israili durdurmak zorunda! Hürmüz açılmayacak

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AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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ABD, saldırgan israili durdurmak zorunda! Hürmüz açılmayacak

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda, İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapılmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı bildirildi.

İran'ın hiçbir konuda müzakere yapılmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nı açmayacağı bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı'na konuşan ismi açıklanmayan İranlı kaynak konuya ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu kişi, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının devam etmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünün güvence altına alınmaması durumunda, İran'ın başka hiçbir konuda müzakere yapmayacağını belirtti.

Mutabakat metnindeki 13. madde uyarınca, ABD'nin 1. maddede üstlendiği taahhütleri yerine getirmemesi durumunda 5. maddenin de uygulanmayacağını belirten kaynak, bunun da Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Kaynak, mutabakat metnine göre, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ön koşulları arasında, İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakılması ve Katar ile varılan anlaşma doğrultusunda bunun ilk aşamada hayata geçirilmesinin yer aldığına işaret etti.

İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, 1. maddenin uygulanması kapsamında tüm cephelerde, özellikle Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi, ablukanın tamamen kaldırılması, İran'ın petrolü, petrokimya ürünleri ile türevlerinin satışına yönelik yaptırım muafiyetlerinin verilmesinin de söz konusu ön koşulun içinde yer aldığını kaydetti.

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