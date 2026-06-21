Dünyanın gözü bu zirvede: İran ve ABD heyetleri bir araya geldi

Küresel enerji piyasalarını ve Orta Doğu jeopolitiğini yakından ilgilendiren tarihi bir diplomatik gelişme İsviçre'de yaşandı. Yıllardır büyük bir gerilim ve ambargo sarmalına sahne olan ABD-İran ilişkilerinde, Katar'ın arabuluculuğuyla yürütülen üçlü müzakerelerden dünyaya barış sinyali verildi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, taraflar arasında süren gizli ve hassas görüşmelerde dönüm noktasına gelindiğini ilan etti. Vance, Washington ve Tahran yönetimlerinin uzlaşma zeminine yaklaştığını belirterek, "İran'ın nükleer programı sona eriyor, Hürmüz Boğazı açılıyor" sözleriyle küresel ticareti ve petrol sevkiyatını rahatlatacak tarihi müjdeyi paylaştı.

HEDEF ORTA DOĞU'DA KALICI BARIŞ

Müzakerelerin arka planına ve ABD kanadının stratejisine dair de ipuçları veren Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendilerine geniş bir diplomatik hareket alanı tanıdığını vurguladı. Trump’ın birçok kritik ve kriz üreten başlıkta diplomatik çözüm bulunması yönünde net bir yetki verdiğini ifade eden Vance, temel amaçlarının askeri gerilimlerden uzak, diplomasi kanalları vasıtasıyla Orta Doğu’da kalıcı ilişkiler inşa etmek ve bölgede sürdürülebilir bir barış ortamı tesis etmek olduğunu dile getirdi.

ABD VE İRAN HEYETLERİ KATAR ARABULUCULUĞUNDA BULUŞTU

İran ile ABD'nin İsviçre'de gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde Tahran yönetiminden Lübnan uyarısı geldi. İsviçre’nin Luzern kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde düzenlenen görüşmelerde, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi hedefleyen geçici anlaşmanın uygulanması ele alınacak.

İran ile ABD'nin İsviçre'de gerçekleştireceği görüşmeler öncesinde Tahran yönetiminden Lübnan uyarısı geldi. İsviçre’nin Luzern kenti yakınlarındaki Bürgenstock beldesinde düzenlenen görüşmelerde, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeyi hedefleyen geçici anlaşmanın uygulanması ele alınacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsviçre'deki görüşmelerin Lübnan dahil tüm cephelerde ateşkes sağlanmasına odaklanacağını belirterek, bu şart yerine getirilmeden nihai ateşkes için müzakerelerin başlamayacağını kaydetti.

İran ile ABD heyetleri, İsviçre'nin Burgenstock kentinde savaşı kalıcı olarak sona erdirmek ve nihai bir ateşkes anlaşması sağlamak amacıyla görüşmelere başladı.

GÖRÜŞMELERDE DÖRT BAŞLIK ÖNE ÇIKIYOR!

ABD ve İran bu hafta başında müzakereler için 60 günlük ateşkes uzatması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak anlaşma, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi ve İran Devrim Muhafızları’nın buna yanıt olarak Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığını duyurmasıyla daha ilk günlerden gerilim altına girdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise ticari gemilerin boğazdan geçişinin sürdüğünü bildirdi.

VANCE: BÖLGESEL ANLAMDA BİR ATEŞKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, görüşmeye ilişkin, "Dünya barışı için muhteşem bir gün yaşıyoruz. ABD Başkanı Trump'a teşekkür ediyorum" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise, ‘Daha büyük ilerlemeler sağlamak istiyoruz. Başkan Trump, bize bir dizi konuda diplomatik bir çözüme ulaşma görevi verdi. Asıl soru, Orta Doğu’daki ilişkileri kalıcı olarak değiştirebilecek miyiz? Lübnan’daki barışın kalıcı olmasını istiyoruz. Bölgedeki istikrarsızlığı geride bırakacağız. Bölgesel anlamda bir ateşkes için çalışıyoruz. Bu sadece bir başlangıç, bölgemiz için daha iyi bir gelecek adına çalışıyoruz. Başkan Trump’ın vizyonu, 10 yıl sonra Ortadoğu’nun önceki durumuna kıyasla tamamen farklı bir hal almasıdır. Trump yeni bir sayfa açmamızı istedi' ifadelerini kullandı.

KATAR VE PAKİSTAN ARABULUCU OLARAK MASADA

Görüşmelere ABD tarafında Vance başkanlık ederken, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın liderlik ettiği belirtildi. Katar ve Pakistan’ın da arabulucu olarak sürece dahil olduğu görüşmelerde, İran-ABD hattındaki başlıkların yanı sıra Lübnan’daki çatışmaların durdurulması da öncelikli gündemlerden biri olacak.

VANCE: NÜKLEER MESELEDE İLERLEME UMUYORUZ

Vance, İsviçre’ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, “nükleer meselede” ve “Lübnan ateşkesi konusunda” ilerleme sağlamayı umduklarını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise İran, ABD, Katar ve Pakistan arasında dörtlü bir toplantı yapılacağını, gündemin ana başlıkları arasında Lübnan’daki çatışmalar, İran’ın dondurulan varlıkları ve petrol satışları bulunduğunu açıkladı.

TAHRAN ÖNCE LÜBNAN'DA ATEŞKES İSTİYOR

İran tarafı, geçici anlaşmanın uygulanması için Lübnan’daki saldırıların durdurulmasını şart koşuyor. İranlı yetkililer, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ABD’nin ateşkes taahhütlerini ihlal ettiğini savunuyor.

Al Jazeera’ya konuşan muhabirler de ABD’nin müzakerelerde önceliği nükleer başlığa vermek istediğini, İran’ın ise Lübnan’da çatışmaların durmasını öne çıkardığını aktardı.

GEÇİCİ MUTABAKAT KIRILGANLIĞINI KORUYOR

Görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında imzalanan geçici mutabakatın ardından yapılıyor. Mutabakatın, 60 günlük süre içinde daha kapsamlı bir anlaşmaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Ancak İsrail’in Lübnan’daki saldırıları, Hizbullah’la çatışmalar ve Hürmüz Boğazı etrafındaki gerilim süreci kırılgan hale getiriyor.