Meteoroloji'den sıcak uyarı: Batıdan sıcaklıklar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, hafta boyunca Türkiye'nin kuzey kesimlerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

Yarın; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun, Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü yağışların Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Niğde, Kayseri, Sivas ve Van'ın doğu çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç bölgeleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Van'ın doğu çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

BATIDAN BAŞLAYARAK ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının özellikle batı bölgelerden başlayarak yükselmesi bekleniyor.

Rüzgarın pazartesi günü Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, salı günü ise Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE DURUM!

Başkent Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının pazartesi 27, salı 28 ve çarşamba günü 30 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da da parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürecek. Kentte en yüksek sıcaklıkların hafta ortasına kadar 28-29 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kentte hava sıcaklıklarının 32-33 derece seviyelerinde ölçülmesi öngörülüyor.