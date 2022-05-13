2 yaşındaki Betül bebek evinde kalbinden iki kez bıçaklanmış!

Psikiyatrik tedavi gördüğü öne sürülen anne Mersiye G.'nin (25), kızını öldürdüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bugün öğle saatlerinde Sarılar Mahallesi'ndeki bir eve gitti. İçeri giren ekipler oturma odasındaki kanepenin üzerinde Betül G.'nin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kalbinin üzerinde 2 bıçak yarası olduğu anlaşılan bebeğin yaklaşık 10 saat önce yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma, kızını gece meyve bıçağıyla kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü değerlendirilen Mersiye G.'yi, gözaltına aldı. Çocuğun babasının jandarmaya verdiği ilk ifadesinde, eşinin yaklaşık 15 gündür psikiyatrik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi. Mersiye G. psikiyatrik rahatsızlığı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Betül bebeğin cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ANNE TUTUKLANDI



Manavgat Devlet Hastanesi’nde muayenesinin ardından jandarma merkezinde işlemleri tamamlanan Mersiye Gök, Manavgat Adliyesi’ne getirildi. Jandarmada ifade vermeyen Mersiye Gök'ün savcılıktaki ifadesinde, 3 gündür ilaç kullanmadığı ve cinnet geçirdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mersiye Gök, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan cenazesi alınan Betül bebek, Side Mahallesi Kemer Mezarlığında toprağa verildi.