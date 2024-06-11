2 ünlü banka birleşiyor! Binlerce çalışanın işine son verilecek

2 dev banka müşterilerine birleşeceğini duyurdu. Resmi açıklama resmen geldi.

Geçtiğimiz yıl Mart ayında, küresel bankacılık sektöründeki dalgalanmaları minimize etmek amacıyla hareket eden dünyanın önde gelen bankalarından biri, 167 yıllık geçmişe sahip İsviçreli rakibi Credit Suisse'i satın aldığını duyurdu. Banka, Credit Suisse'i devraldıktan sonra 2026 yılına kadar 10 milyar dolardan fazla maliyet tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Mart 2023'te açıklanan bu satın alma kararının ardından, İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS, ikinci çeyrekte rekor düzeyde net kâr elde ettiğini açıkladı. UBS İsviçre Başkanı Sabine Keller-Busse, UBS ve Credit Suisse'in İsviçre birimlerinin birleşmesinin 1 Temmuz gibi erken bir tarihte tamamlanabileceğini belirtti.

Keller-Busse, Neue Zuercher Zeitung gazetesine verdiği bir röportajda, birleşme planlarının "çok iyi" ilerlediğini ifade ederek, "Birleşme 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlanabilir" dedi. Ayrıca, müşterilerin 2025 yılı içinde UBS'nin BT sistemlerine geçmeye başlayacağını da ekledi. UBS ve Credit Suisse'in ana şirketlerinin birleşmesi geçtiğimiz ay sonunda tamamlandı.

3 bin kişi işten çıkarılacak

UBS Üst Yöneticisi (CEO) Sergio Ermotti, bugün bankanın ikinci çeyrek finansal sonuçlarına dair yapılan bir analist konferansında Credit Suisse ile birleşme sonrası artan işgücünü azaltma planları kapsamında ilk kez somut bir rakam verdi. Ermotti, İsviçre'de yaklaşık 3 bin çalışanı işten çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

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