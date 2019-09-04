2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Hakurk'a düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.04 Eylül 2019 Çarşamba 09:20
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı ile koordineli hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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