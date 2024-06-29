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Yerel 2 ölü 35 yaralı! Mersin'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada
Yerel

2 ölü 35 yaralı! Mersin'de can pazarının yaşandığı kaza kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-29 16:00:39 - 2024-06-29 16:00:39

Mersin'in Silifke ilçesinde, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) işçilerini taşıyan bir otobüsün karşı şeride geçip diğer bir otobüs ve uzman çavuşların bulunduğu otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti ve 35 kişi yaralandı. Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan İ.K. (65) idaresindeki 06 EEP 718 plakalı otobüs, Mersin istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile işçilerin olduğu H.Y. yönetimindeki 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Görüntüler de otobüsün karşı şeride geçip, önce otobüse ardından da otomobile çarptığı anlar yer aldı.

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