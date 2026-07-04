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Yerel 2 kilometre uzakta sağ bulundu! İki gündür her yerde aranıyordu
Yerel

2 kilometre uzakta sağ bulundu! İki gündür her yerde aranıyordu

Yeniakit Publisher
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2 kilometre uzakta sağ bulundu! İki gündür her yerde aranıyordu

Ordu’nun Ünye ilçesinde 2 Temmuz’dan bu yana kayıp olarak aranan Rüstem Arslan, arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sağ olarak bulundu.

Ordu’da iki gündür kayıp olarak aranan Rüstem Arslan’dan sevindiren haber geldi.

 

Edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz'da saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi’nde ikamet eden Rüstem Arslan’ın kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Perşembe gecesinden bu yana aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucu Rüstem Arslan, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

 

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, gerekli kontrolleri ve işlemlerinin yapılması amacıyla bölgedeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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