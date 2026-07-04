2 kilometre uzakta sağ bulundu! İki gündür her yerde aranıyordu

Ordu’da iki gündür kayıp olarak aranan Rüstem Arslan’dan sevindiren haber geldi.

Edinilen bilgilere göre, 2 Temmuz'da saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ünye ilçesi Çınarcık Mahallesi’nde ikamet eden Rüstem Arslan’ın kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Perşembe gecesinden bu yana aralıksız devam eden arama çalışmaları sonucu Rüstem Arslan, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Arslan, gerekli kontrolleri ve işlemlerinin yapılması amacıyla bölgedeki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.