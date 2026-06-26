  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
YKS'de yapay zekâyla kopya çekerken yakalandı! Savunması “pes” pes dedirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum” diyaloğu gündem oldu! Duyan, kahkahalara boğuldu CHP’li Şile Belediyesi’ne bir operasyon daha! Çok sayıda gözaltı var Türkiye güne dev operasyonla uyandı! Tam 51 gözaltı var Kalibaf Trump’ı yalanladı ve suçladı GDO’lu ABD Türkiye için alarm veren rapor! Çocukların karıştığı suçlarda yüzde 51 artış! Trump'tan KAAN için kritik adım! Satış Kongre'ye bildirildi! Dünya kupasına 3 gol ve 3 puanla veda... Maç sonucu: Türkiye 3-2 ABD Daha evvel inkar ediyorlardı: FETÖ'cüler canlı yayında hırsızlığı itiraf etti! Kritik Tehdit: Somaliland Hedef Alınacak!
Spor 1.Lig’e düşmüşlerdi! Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu
Spor

1.Lig’e düşmüşlerdi! Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
1.Lig’e düşmüşlerdi! Antalyaspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Korkmaz için kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan kulüp başkanı Mustafa Ergün, Korkmaz'ın daha önce de Antalyaspor'da görev yaptığını hatırlattı.

Ergün, Antalyaspor'un layık olduğu Süper Lig'e dönmesi için Korkmaz ile anlaştıklarını belirterek, "Hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu yıl Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ise geçmişte yapılan bazı hatalar nedeniyle Antalyaspor'un küme düştüğünü ifade etti.

"Amacımız Süper Lig'e çıkmak. Bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Zor bir süreç. Herkesin sabırlı olmasını istiyorum. Biz çok çalışacağız. Herkes sabırlı olursa bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. Futbolcu, teknik heyet, taraftar ve yöneticilerle uyumlu bir biçimde olduğumuz zaman hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tesisleri, camiayı gördükten sonra Antalyaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu tekrar gördüm."

Antalya ve Antalyaspor'u çok sevdiğini anlatan Korkmaz, "Antalyaspor'dan daha önce de teklif olmuştu ama anlaşamamıştık. Benim için özel bir kulüp. Buradan birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırmıştık." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor’un mali tablosu netleşti
TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor’un mali tablosu netleşti

Spor

TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor’un mali tablosu netleşti

TFF’ye ‘İzin vermeyiz’ uyarısı Aziz Yıldırım'dan dakik 1 gol 1
TFF’ye ‘İzin vermeyiz’ uyarısı Aziz Yıldırım'dan dakik 1 gol 1

Spor

TFF’ye ‘İzin vermeyiz’ uyarısı Aziz Yıldırım'dan dakik 1 gol 1

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23