1.Lig'de normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan Ankaragücü ile Ümraniyespor isimlerini Süper Lig'e yazdırdı. Süper Lig'e yükselecek olan son takım ise play-off finalinin ardından belli olacak. Peki, 1.Lig play-off finalinde hangi takımlar oynayacak?

1.Lig'de play-off finali ne zaman? Süper Lig'e hangi takım çıktı?

İstanbulspor, play-off yarı final ilk maçında BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup etmişti. Eşleşmenin rövanşında sahadan galip ayrılan 1-0'lık sonuçla BB Erzurumspor oldu. Turu atlayan ise İstanbulspor oldu.

Yarı final ilk mazında Eyüpspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etmişti. Rövanşta ise Bandırmaspor maçı 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

1.Lig'de play-off finalin Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Bandırmaspor-İstanbulspor maçı 2 Haziran Perşembe günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu final maçının nerede ve saat kaçta oynanacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Final maçı TRT Spor'da yayımlanacak.