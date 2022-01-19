  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Güncel tablo açıklandı! Vaka sayısı 70 bin sınırında!

Biri gidiyor, diğeri geliyor: Peygamberimize alçak hakaret sert tepki: Bunlara haddini bildirin!

'Projelerim engelleniyor' diyen İmamoğlu'nun metrobüsü yine arıza yaptı! İstanbullular tabana kuvvet!

"Doğu Akdeniz'deki yeni Türk zaferi" Erdoğan'dan ilk yorum

Başakşehir'de dehşet anları kamerada! Avukat ile burun buruna geldiği hırsızlar arasında çatışma

Fatih Altaylı'dan dindar insanlara skandal küfür

Sezen Aksu solak mahalleyi de karıştırdı! Cüneyt Özdemir, Barış Yarkadaş’a patladı

Ekonomi ve demokrasiyi bahane eden CHP'li mason da boş durmadı! Sezen Aksu, Tarkan ve Mustafa Sandal'a skandal destek

Erdoğan, Vuçiç ile ortak açıklama yaptı

Teşhirci Defne Samyeli'den dindar insanlara hakaret
İSLAM 19.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

19.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-19 07:53:00 -
19.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

وَقُلْ لِلَّذٖينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْؕ اِنَّا عَامِلُونَۙ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İman etmeyenlere de ki: “Elinizden geleni yapın! Biz de yapacağız!"

 (Hûd Suresi - 121)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:  

Allah Teâlâ bu kıssaları, geçmiş olayları anlatıp insanları bunlardan haberdar etmek, ahlâkî erdemleri canlı ve etkili bir şekilde telkin etmek, müşriklerin verdikleri sıkıntılar karşısında Hz. Peygamber ve diğer müminleri teselli etmek, onların inanç ve sebatlarını kuvvetlendirmek maksadıyla anlatmaktadır. Kıssaların çoğu kere birden fazla ahlâkî anlam taşıyan farklı yönleri bulunduğundan Kur’an aynı kıssayı değişik sûrelerde tekrarlamakta ve her defasında bunlardan birine dikkat çekmektedir. 121 ve 122. âyetler ilâhî mesaja kulak vermeyen, bu kıssalarda anlatılanlardan öğüt ve ibret almayıp Hz. Peygamber’in aleyhinde kötülükler planlayan kimseler için tehdit yollu bir uyarı mahiyetinde olup Allah ve resulünün emrine uymadıkları takdirde cezalandırılacaklarına işaret etmektedir (Râzî, XVIII, 81).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 208

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yaptığınız işler, kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir; iyi işlerinizi görünce sevinirler.

  Böyle olmayan işleriniz için, 'Ya Rabbi! Bizi doğru yola kavuşturduğun gibi, bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan   sonra ruhunu al.' derler."

 (Müsned, 20/114; Hakim-i Tirmizi, Nevadiru’l-Usûl, 2/260)
 
 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay