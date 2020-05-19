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Gündem

19 Mayıs’ı kutlayan ahlaksız kadından edepsizlik! Türk bayrağını da pisliğine alet etti

TikToK adlı rezil platformda paylaşılan bir görüntü daha pes dedirtti. Mübarek Ramazan ayında 19 Mayıs’ı direk dansı ile kutlayan ahlaksız bir kadın, şehitlerin kanı ile elde edilen bayrağımızı kirli emellerine alet etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:59:00 -

TikToK adlı rezil platform bir pisliğe daha sahne oldu. Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden ahlaksız bir kadın, yaptığı edepsiz direk dansı ile 19 Mayıs’ı kutlarken rezil görüntüler sergiledi.

Yarı çıplak halde direğe çıkan edepsiz kadın, şehitlerin emaneti Türk Bayrağını da kirli emellerine alet etti. Ülkemizde uzun yıllardır, teşhirciliği ‘çağdaşlık, ilericilik’ sayan zihniyetin, şehitlere olan saygısı da bu görüntüler ile bir kez daha deşifre oldu.

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