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19 Mayıs koronavirüs bilançosu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son yirmi dört saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:03:00 - 2020-05-19 19:18:33
19 Mayıs koronavirüs bilançosu belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Mayıs koronavirüs rakamlarını açıkladı.

Bakan Koca, son rakamları "Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe" diyerek duyurdu.

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