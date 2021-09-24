19 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 19 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına yönelik karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.