  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 19 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

19 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara merkezli 19 ilde başlatılan FETÖ soruşturmasında 27'si asker 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 08:43:00 - 2021-09-24 08:59:49
19 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 19 ilde, 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen, ayrıca yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensupları olduklarına dair ifadeler bulunan 14 muvazzaf, 13 eski asker, 20 mahrem imam ve daha önce ilişiği kesilen 4 askeri öğrenci olmak üzere toplam 51 şüphelinin Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına yönelik karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay