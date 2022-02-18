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İSLAM 18.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-18 06:59:00 -
18.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



اَللّٰهُ الَّذٖي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَٓاءَ بِنَٓاءً وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْۚ فَـتَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمٖينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de (üstünüze) bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah’tır.

 İşte Rabbiniz olan Allah; âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir."

 (Mü'min Suresi - 64)                            (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

TEFSİRİ:

Allah insanları yaratmakla yetinmiyor, 64. âyette belirtildiği üzere, ayrıca temiz nimetlerle hayatlarını sürdürme imkânlarını bahşediyor. Şu halde hem bizi yarattığı için hem de bu imkân ve nimetleri lutfettiği için O’na şükretmeliyiz. Çünkü bizim rabbimiz, kezâ âlemlerin yani var olan her şeyin yaratanı, yaşatanı ve yöneteni yalnızca O’dur. Gerek Kur’an’ın ilk muhatapları olan putperest Araplar’ın sözde tanrıları, gerekse ne türden olursa olsun tanrı yerine konup tapılan yahut taparcasına bağlanılan başka şeyler O’nun karşısında birer hiçten ibarettir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 672-673

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Yıldızlar, gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaad edilen (kıyamet) gelir…”

(Müslim, Fedâilü's-Sahâbe, 207)

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