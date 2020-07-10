18 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
18 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkmaları pandemi süresince yasaktı. Peki 18 yaş ve altına sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 18 yaş ve altı vatandaşlar aileleriyle mi dışarı çıkabilecek? 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilir? Ayrıntılar haberimizde...
Alınan kararlar doğrultusunda 18 yaş altındaki kişiler aileleri ile beraber dışarı çıkabiliyor.
Konu hakkında Başkan Erdoğan’ın açıklamaları ise şu şekilde;
65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir.
18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalkmıştır.