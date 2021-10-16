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Yaşam 18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim ne oldu önemi?
Yaşam

18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim ne oldu önemi?

18 Ekim Türkiye'de resmi tatil mi? Kıbrıs'ta 18 Ekim Pazartesi günü Mevlid Kandili programı sebebiyle resmi tatil ilan edildi. Bu sebeple Türkiye'de de pek çok kişi 18 Ekim'in resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, 18 Ekim resmi tatil mi oldu?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:42:00 -
18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim ne oldu önemi?

Kıbrıs'ta 18 Ekim Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi. Kıbrıs Din İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, 17 Ekim Pazar akşamı Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal'ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edileceği belirtildi. Mevlid Kandili programı sebebiyle 18 Ekim’in Kıbrıs’ta resmi tatil olduğu açıklandı. Bu sebeple “Türkiye’de de 18 Ekim resmi tatil mi?’ sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim ne oldu önemi?

Ülkemizde 18 Ekim tarihi resmi tatil değildir. Türkiye’de en yakın resmi tatil ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. Bilindiği gibi 28 Ekim’de ülkemizde yarım gün resmi tatil olarak geçiriliyor.

2022 yılı resmi tatiller

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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