17.08.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





قُلْ اِنَّ رَبّٖي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَٓاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهُؕ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۚ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقٖينَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“De ki: “Rabbim kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar.



Başkaları için ne harcarsanız Allah onun yerine yenisini verir.

O rızık verenlerin en hayırlısıdır.”

(Sebe' Suresi - 39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Hayır amacıyla yapılan harcamalar Allah katında karşılıksız kalma­dığı gibi gönül rızasıyla veren kişi bundan ötürü bir kayba da uğramış olmaz; onların yeri Allah Teâlâ tarafından bir şekilde doldurulur. Bu, ya yerine benzeri maddî imkânlar verilmesi ya da bitmez tükenmez bir hazine olan kanaat duygularının geliştirilmesi ve kişinin iç huzurunun arttırılması biçiminde olabilir (Zemahşerî, III, 262).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 440

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Hz.Peygamber, "Hangi sadaka en faziletlidir?" diye sorulunca şöyle demiştir : "Malı az olanın gücüne göre verdiği (sadaka!)"

(Dârimî,Salât,135)

"Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek iner. Bu iki melekten biri, 'Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye (harcadığı malın yerine) yenisini ver.' der.

Diğeri de, 'Allah'ım, malını (hayır yollarında harcamayarak) elinde tutan (cimrilik eden) kişinin malını telef et.'der."



(Buhari,Zekat,27)



"Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin.

Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin.

Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuzu kanaat getirinceye kadar ona dua edin."

(Ebu Dâvud, Zekat, 38)