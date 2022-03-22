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Spor 17 yaşındaki gol makinası!
Spor

17 yaşındaki gol makinası!

2021 - 2022 sezonunda Denizligücü’nün amatör ve U18 takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Şeref Emre Özdemir, attığı 43 ve attırdığı gollerle bütün dikkatleri üzerinde topluyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 11:22:00 -
17 yaşındaki gol makinası!

2021 - 2022 sezonunda Denizligücü’nün amatör ve U18 takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Şeref Emre Özdemir, attığı 43 ve attırdığı gollerle bütün dikkatleri üzerinde topluyor.

Denizli’de faaliyet gösteren ve alt yapıya verdiği önem ile öne çıkan kulüpler arasında bulunan Denizligücü’nde futbol hayatına devam eden 17 yaşındaki genç yetenek Şeref Emre Özdemir, A takımında 15 gol kaydedip sayısız asist yaparken, U18 takımında ise 28 gol kaydetti ve onlarca gol pası verdi. Futbola Denizligücü’nde başlayan ve yeteneği ile dikkatleri üzerinde toplayan başarılı futbolcu, gelecek için büyük ümit vaat ediyor.

Futbolu çok sevdiğini belirten başarılı futbolcu Şeref, Amacım iyi bir futbolcu olmak. Bunun için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çok çalışarak inşallah hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Bana destek olan başta ailem olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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