17 Mayıs koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Mayıs günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.
Bakan Koca, "Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım" dedi.