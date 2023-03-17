17 bakan 40 gündür deprem bölgesinde

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Asrın felaketi olarak tarihe geçen ve 48 bin 448 kişinin hayatına mal olan 7.6 ve 7.7’lik çifte depremin ardından bölgeye koşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti, ilk günden itibaren bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışıyor diğer yandan rutin faaliyetlerini sürdürüyor. Erdoğan’ın deprem bölgesinde görevlendirdiği 17 bakan da 40 gündür depremzedelerin derdine derman olmak için sahada canla başla hizmet veriyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin yaşandığı il ve ilçelerdeki çalışmaları yerinde incelerken, geçtiğimiz günlerde babasını toprağa veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sahada destan yazdılar

Depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay’daki çalışmaları ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordine ediyor. Adıyaman’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır’da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kilis’te Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adana’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çalışmalar yürütüyor.

Felaketi fırsata çevirerek insanların acıları üzerinden oy avcılığına soyunan muhalefetin aksine, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere bakanların, bürokratların ve kamu kurumlarının sahada destan yazdığını aktaran gazeteci Murat Özer, akit’e özel açıklamalarda bulundu.

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Hiç birisi çizmelerini çıkarmadı

Deprem bölgesindeki çalışmaları yerinde gözlemleyen Özer, “İlk günden itibaren bakanların tamamı deprem bölgesindeydi. Hiçbirisi çizmesini çıkarmadı. 40 gündür gece gündüz, 24 saat çalışıyor olmalarına rağmen kimse onların nerede yattığını nerede kaldığını sormadı. Sakal tıraşı olamamalarını bile ‘film çeviriyorlar’ diye çarpıttılar. Kendi filmlerini nasıl çevirdiklerini Kılıçdaroğlu’nun jet uçakla gidip orada kurduğu çadırda gördük. Muhalefet üyeleri ise ilk günden itibaren deprem bölgesinde sadece siyasi rant devşirmek için gittiler. Kendileriyle alakalı bir ittifak ve aday görüşmeleri yapıldığı esnada ise sadece kendileri değil Türkiye’ye de tam dört gün boyunca depremi unutturacak kirli bir siyaset yürüttüler. Gittikleri her yerde tepkiyle karşılanıyorlar. İnsanlar ‘Yeter artık siyaset yapmayın’ diye uyarıyor” dedi.