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İSLAM 16.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-01-16 07:54:00 -
16.01.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 

وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقٖينَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Muhakkak ki Allah, gerçekten iman edenleri de bilir, inanmış gibi görünenleri de bilir."

 (Ankebût Suresi - 11)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

Diğer bütün canlılardan farklı olarak insan, inançları ve değerleri uğruna gerektiğinde güçlüklere katlanmayı göze alan bir varlıktır. O, bedeni ve organları ne kadar kendi varlığının bir parçası ise aynı şekilde inancını, mânevî değerlerini, haklarını ve ödevlerini de kişiliğinin vazgeçilmez unsurları olarak gördüğü, gerektiğinde bunlar uğruna fiziksel zorluklara göğüs gerip kişiliğini koruduğu sürece yaratılmışların üstünü olma ayrıcalığına sahip olur.

10. âyet bu temel insanlık şuuruna ulaşamamaları, bu yüzden farklı durumlarda farklı kişilikler sergilemeleri sebebiyle –İslâmî literatürde münafıklar denilen– sözde inanmışları eleştirmekte; böylece müslümanların önüne yüksek bir insanlık ideali koymaktadır.

Daha sonra Allah’ın, insanların kalplerindeki en gizli niyetleri bildiği gibi kimin özü sözü bir, kimin iki yüzlü, kimin sahtekâr olduğunu bildiği uyarısında bulunulmakta; böylece zımnen müminle münafık arasındaki önemli bir farka işaret edilmektedir ki, bu fark da yukarıda belirtilen kişilik yapısına, insanlık idealine ulaşma derecesinde ortaya çıkmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 258-259

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim ki musibete uğramış birisini teselli ederse, onun sevabı kadar sevap kazanır.”

 (İbni Mace, Cenâiz 56)

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