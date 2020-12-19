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Gündem 16 ilin için geçiş noktası Yeni Kömürhan Köprüsü için geri sayım başladı
Gündem

16 ilin için geçiş noktası Yeni Kömürhan Köprüsü için geri sayım başladı

Yeni Kömürhan Köprüsü'nün açılışı için geri sayıma geçildi. Malatya ve Elazığ dahil bölgedeki 16 il için geçiş noktası konumunda yer alan proje 26 Aralık'ta açılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 15:55:00 -
16 ilin için geçiş noktası Yeni Kömürhan Köprüsü için geri sayım başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin yapımı tamamlandı.

30 Eylül’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun son kaynağı yapması ile iki yakası birbirine bağlanan köprü ve tünel açılışa hazır hale getirildi. Yeni köprü tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak ve bölgeye de ekonomik canlılık getirecek. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede bir adet 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunuyor.

Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alan köprünü ile devamındaki 2,5 kilometrelik çift tüp tünelin de trafiğe açılması ile birlikte Malatya-Elazığ arasındaki kara yolu ulaşımı, daha rahat, daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Proje, ayrıca zaman ve akaryakıttan da tasarruf edilerek ekonomiye katkı sağlayacak.

26 Aralık günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da telekonferans yöntemi ile katılması planlanan köprü ve tünelin açılışı sonrası yol araç trafiğine de açılacak.

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