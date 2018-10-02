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16 ayrı suçtan aranırken hırsızlık yaparken yakalandı

Elazığ'da, hırsızlık yaparken yakalanan ve hakkında 16 ayrı suçtan arama kaydı ile kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

02 Ekim 2018 Salı 20:30
16 ayrı suçtan aranırken hırsızlık yaparken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Harput Mahallesi'nde devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pancarlık mevkisinde A.D'yi müstakil bir evde hırsızlık yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan A.D'nin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusunda, 16 ayrı suçtan arandığı ve 7 yıl 5 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 20:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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