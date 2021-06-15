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İSLAM 15.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-06-15 05:00:00 -
15.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ ز۪ينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık.

 (Kehf Suresi - 7)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

Allah Teâlâ, kimlerin daha iyi davranışlarda bulunacağını denemek için bunca güzel nimetleri; malı, mülkü, evlât ve serveti, dünyanın bir süsü olarak yaratıp çekici kılmıştır. Bunun yanında insanları da irade sahibi, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edip ve yaptıklarından sorumlu olacak özellikte yaratmıştır.

Böyle olmasaydı denemenin bir anlamı kalmazdı. Fakat Allah bu nimetlerin geçici olduğunu, yeryüzündeki güzellikleri bir gün çerçöp haline getirip yok edeceğini, dünyayı insansız, hayvansız, ağaçsız, bitkisiz ve kupkuru bir çöl haline getireceğini bildirmekte ve dünya nimetlerine bağlanmanın doğru olmadığına dikkat çekerek insanları uyarmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde, iki namaz arasında yapılan küçük günahlar affolunur.”

 (İbn Hacer, 8/357)

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