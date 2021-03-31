Kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1500 TL'lik nakdi destek ödemesi müjdesini verdi. 1500 TL destek ödemesi başvuru detayları merak ediliyor! Lokanta, restoran ve kafe çalışanlarına 1500 TL prim destek ödemesi ne zaman verilecek?

1500 TL destek ödemesi ne zaman yapılacak?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar için tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ile çalışma izni getirilirken bir de destek müjdesi verildi. Kabine Toplantısı sonrasında millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kafeler, restoranlar ve lokantalara 1500 TL destek verileceğini duyurdu.

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak daha önce destek başvurusunda bulunan kişilere otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağı ise resmi açıklama ile açıklığa kavuşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekle ilgili açıklaması ise şu şekilde;

"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."