150 ışık yılı uzaklıkta Dünya benzeri gezegen: Yüzeyinde su olabilir

Gökbilimciler, Dünya’ya benzer büyüklükte ve kayalık yapıda olduğu düşünülen yeni bir ötegezegenin keşfedildiğini duyurdu. HD-137010 b adı verilen bu gök cismi, Dünya’dan yaklaşık 150 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre gezegen, Dünya’dan biraz daha büyük ve yaklaşık 1.2 kat daha kütleli olabilir.

The Astrophysical Journal Letters’ta yayımlanan makaleye göre söz konusu gök cisminin en dikkat çekici özelliklerinden biri de, yıldızının etrafındaki dönüş süresi. Gezegen, yıldızını 355 günde bir turluyor. Bu süre, Dünya’nın Güneş etrafındaki yörünge süresine oldukça yakın.

GÜNEŞ'İ BİLE VAR

Araştırmacılara göre HD-137010 b, yıldızının yaşanabilir bölgesinin hemen içinde yer alma ihtimaline sahip. Bilim insanları, yüzeyinde sıvı su bulunabilecek uygun koşullara sahip olma olasılığını yüzde 51 olarak değerlendiriyor.

Gezegen, Güneş’ten daha küçük ve daha soğuk olan, K cüce sınıfında bir yıldızın etrafında dönüyor. Bu tür yıldızların, daha az hidrojen tükettikleri için Güneş’e kıyasla çok daha uzun ömürlü olduğu bildiriliyor.

'GEZEGEN' STATÜSÜ İÇİN DAHA FAZLA GÖZLEM GEREK

HD-137010 b’nin, NASA’nın artık görevde olmayan Kepler Uzay Teleskobundan elde edilen verilerle ortaya çıkarıldığı ve keşfin, bir gezegenin yıldızının önünden geçerken yıldız ışığında oluşturduğu azalmayı ölçen 'geçiş yöntemi' kullanılarak yapıldığı ifade ediliyor.

Ancak gezegenin geçişi yalnızca bir kez gözlemlendi. Bilim insanları, bir ötegezegenin kesin olarak doğrulanabilmesi için birden fazla geçiş gözleminin gerekli olduğunu belirtiyor. Bu nedenle HD-137010 b’nin gezegen statüsünün netleşmesi için uzun yıllara yayılan takip gözlemleri gerekiyor.

DÜNYA’DAN DAHA SOĞUK AMA UMUT VERİCİ

Gök cisminin, Dünya’nın Güneş’ten aldığı enerjinin üçte birinden daha azını aldığı, bunun da gezegenin yüzey sıcaklığının -68 ile -85 derece arasında olabileceğine işaret ettiği belirtiliyor. Bu değerlerin, gezegeni Mars’tan bile daha soğuk olduğu anlamına geldiği ifade ediliyor.

Buna rağmen araştırmacılar, karbondioksit açısından zengin bir atmosferin, bu soğuk koşullarda bile yüzeyde sıvı suyun var olmasına izin verebileceğini belirtiyor.

'KARTOPU DÜNYA' İHTİMALİ

Öte yandan, gezegenin Dünya’ya benzer atmosferik özelliklere sahip olması bir risk de barındırıyor. Eğer HD-137010 b, Dünya’dakine benzer miktarda karbondioksite sahipse, gezegenin tamamen buzla kaplı olduğu bir 'kartopu Dünya' senaryosu da mümkün. Bu durumda yüzey sıcaklıklarının -100 dereceye kadar düşebileceği ifade ediliyor.

YALNIZ OLMAYABİLİR

Bilim insanları, HD-137010 b’nin tek başına bir gezegen olmayabileceğini, yörüngenin iç ve dış kısımlarında başka gezegenlerin bulunmasının mümkün olduğunu düşünüyor.

Hatta sistemin, iç bölgelerde Dünya benzeri gezegenler ve daha dış kısımlarda Jüpiter büyüklüğünde bir gezegen barındıran, Güneş Sistemi’ne benzer bir yapıya sahip olabileceği belirtiliyor.