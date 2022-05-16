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Yerel 15 yaşındaki genç, babasını öldürdü
Yerel

15 yaşındaki genç, babasını öldürdü

Malatya'da 15 yaşındaki bir genç tartıştığı babasını tabancayla başından vurarak öldürdü.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 05:23:00 - 2022-05-16 05:24:53

Olay, 02.45 sularında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.'nin baş kısmana 2 el ateş etti. Başına isabet alan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yere yığılırken, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ş.'nin, kullandığı suç aleti ile birlikte polise teslim olduğu olayda, Mehmet Ş.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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