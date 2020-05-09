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Aktüel

15 yaşındaki çocuk, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Zonguldak’ta evde bulunan ilaçlardan bir miktar içerek kayıplara karışan 15 yaşındaki çocuk; jandarma ekiplerinin geniş çaplı araması sonucu evinden 3 kilometre uzaklıkta yarı baygın halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:53:09 -
15 yaşındaki çocuk, evinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu

Zonguldak’ta evde bulunan ilaçlardan bir miktar içerek kayıplara karışan 15 yaşındaki çocuk; jandarma ekiplerinin geniş çaplı araması sonucu evinden 3 kilometre uzaklıkta yarı baygın halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde yaşandı. Köyde yaşayan İ.T. isimli vatandaş, jandarmaya müracaat ederek 15 yaşındaki oğlu U.T.’nin psikolojik sorunlarının olduğunu ve intihar edeceğini söyleyerek yardım istedi. Baba İ.T. oğlunun evde bulunan ilaçlardan bir miktar içerek evden habersizce ayrıldığını ifade etti. Ailecek evin etrafında ve bulunabileceği tüm yerlerde yapılan aramalara rağmen oğlunu bulamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini söyledi.


Bunun üzerine jandarma ekipleri 5 ayrı arama ekibi oluşturdu. Dursunlar köyü, Çürükçüoğlu mevkisinde vatandaşların da katılımıyla yapılan geniş çaplı arama sonucunda U.T. isimli çocuk, saat 01.00 sıralarında evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, ormanlık alan içerisinde yarı baygın vaziyette bulundu. 112 acil servis ekiplerince ilk müdahale yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan U.T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. U.T.’nin ailesi de çocuğunu bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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