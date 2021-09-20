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Gündem 15 terörist daha öldürüldü
Gündem

15 terörist daha öldürüldü

Yurtiçi ve sınır ötesinde teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Mehmetçik, dün Siirt ve Suriye’nin kuzeyinde 15 teröristi daha imha etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 16:08:00 -
15 terörist daha öldürüldü

Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK’lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı ise Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 terörist daha teslim oldu

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, 5 PKK terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu, bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısının 151’e yükseldiğini duyurdu.

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