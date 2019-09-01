15 Temmuz Şehitler Anıtı’na küstah saldırı!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başbakanlığı (TİKA) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi.

Tiran'da TİKA tarafından inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı kimliği belirsiz kişilerce tahribata uğradı.

Arnavutluk Emniyetinden yapılan açıklamalar doğultusunda, kimliği belirsiz bir kişinin, sabah saatlerinde sert bir cisimle söz konusu kitabeye zarar verdiği ifade edildi.

Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedilirken söz konusu kitabe, emniyet güçlerince tel örgüyle çevrelenip üzeri örtüldüğü bildirildi.

Türk bayraklarına da zarar verildi

Geçtiğimiz günlerde söz konusu kitabeye ve Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara zarar verilmiş, ancak kısa süre sonra tabelalar, Tiran Belediyesi çalışanlarınca onarılmıştı.

Kosova'nın Üsküp Büyükelçisi Gjergj Dedaj, sosyal medya hesabı üzerinden kitabeye ve üzerinde Türk bayraklarının bulunduğu tabelalara yapılan saldırıyla ilgili önceden paylaşımda bulunmuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğince yapılan açıklamada, Dedaj'ın yapmış olduğu açıklamada, Tiran'daki 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda bulunan anıtla ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı mesnetsiz iddiaları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan düşmanca söylemini şiddetle kınadıklarını açıklamıştı.