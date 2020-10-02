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Spor 15 Temmuz on-line Avrupa Wushu Kupası sonuçları belli oldu
Spor

15 Temmuz on-line Avrupa Wushu Kupası sonuçları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:53:14 -
15 Temmuz on-line Avrupa Wushu Kupası sonuçları belli oldu

ANKARA (AA) - Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde on-line düzenlenen Avrupa Wushu Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan yapılan açıklamada, yalnızca wushu kung fu taolu kategorisinde yapılan turnuvaya 9 ülkeden 139 sporcunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "EUWUF tarafından 7-25 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılan turnuva sonuçları yine EUWUF hakem heyetinin yaptığı değerlendirmeler sonucu belirlenmiştir. Kupaya Andora, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya, ve Türkiye'den olmak üzere toplam 139 sporcu katılmıştır. Kupada dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz." denildi.

Türkiye'den dereceye giren milli sporcular ise şunlar:

"Mustafa Bedirhan Çapoğlu, Ayşe Sina Coşkun, Hatice Nur Küçüktanık, Hatice Gül Coşkun, Sıla Özge Öden, Merve Nur Dama, Kaan Küçükakyüz, Murat Orhan, Yağızhan Mustafa Ödemiş."

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