15 ildeki 'Ailem Güvende' operasyonunda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye adli işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin merkezli 15 ilde yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu ile 2026/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda yürütüldüğünü belirtti. Operasyonlar, beş ilin Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla birlikte başlatıldı.

Soruşturmalarda fuhşa aracılık eden veya yer temin eden kişiler, bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler, müstehcen içerik üreten ve yayan şüpheliler ile çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler incelendi. Gürlek, izlenen yöntemi şöyle anlattı: "Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi, teknik ve fiziki takip, tanık beyanları, dijital incelemeler ve görüntü kayıtları sonucunda eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapılmış; uyuşturucu maddeler ile çok sayıda dijital materyale el konulmuş, çok sayıda sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmıştır."

MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışından fon aktarıldığı tespit edildi

Bakan Gürlek, soruşturmaların mali boyutuna ilişkin şunları kaydetti: "Soruşturmaların mali boyutunda ise LGBT ve ahlaksızlığı teşvik eden derneklere ilişkin; MASAK incelemelerinde bazı derneklere yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edilmiştir. Bu para hareketlerinin kaynağı ve soruşturmalara konu faaliyetlerle bağlantısı araştırılmaktadır."

Soruşturmaları yürüten İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet başsavcılıklarına, operasyonlarda görev alan emniyet ve jandarma mensuplarına ve katkı sunan tüm kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Anayasamızın aile ve çocukların korunmasına ilişkin devlete yüklediği sorumluluk çerçevesinde, çocuklarımızı, gençlerimizi ve ailelerimizi hedef alan hiçbir suç yapılanmasına, istismar ağına ve yasa dışı faaliyete müsamaha göstermeyeceğiz."