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15 CHP'li yeni patronlarını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 vekilinin istifa edip İP'e geçeceğinin açıklanmasının ardından CHP Heyeti İYİ Parti'ye gitti.

22 Nisan 2018 Pazar 16:44
15 CHP'li yeni patronlarını ziyaret etti

24 Haziran 2018 seçimlerine 62 gün kala Ankara'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇTİLER

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'nin seçimlere katılma koşullarını sağlamak için bu partiye geçtiklerini açıkladılar.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN İYİ PARTİ'YE GİDİLDİ

Bu açıklamanın ardından  CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç'un da yeraldığı bir grup CHP milletvekili, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Heyeti genel merkez girişinde İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray karşıladı.

İYİ PARTİ'YE GEÇEN CHP'LİLER

1. Burcu Köksal Afyonkarahisar
2. Mustafa Tuncer Amasya
3. Nihat Yeşil Ankara
4. Hüseyin Yıldız Aydın
5. Ahmet Akın Balıkesir
6. Mehmet Göker Burdur
7. Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa
8. Erkan Aydın Bursa
9. Tufan Köse Çorum
10. Okan Gaytancıoğlu Edirne
11. Tacettin Bayır İzmir
12. Çetin Arık Kayseri
13. Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli
14. Ömer Fethi Gürer Niğde
15. Ünal Demirtaş Zonguldak

 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 16:44
  1. Zonguldak
  2. Niğde
  3. Kocaeli
  4. Kayseri
  5. İzmir
  6. Edirne
  7. Çorum
  8. Bursa
  9. Burdur
  10. Balıkesir
  11. Aydın
  12. Ankara
  13. Amasya
  14. Afyon
  15. 24 haziran
  16. ankara
  17. cumhuriyet halk partisi
  18. iyi parti
  19. bülent tezcan
  20. özgür özel
  21. engin özkoç
  22. aytun çıray

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