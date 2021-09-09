15 bin öğretmen ataması taban puanları 15 bin ek öğretmen ataması KPSS taban puanı

Öğretmen ataması kura çekilişi gerçekleştirildi. Mart ayında başlayan 20 bin öğretmen ataması süreci 3 Eylül’de yapılan atama kura çekilişi ile neticelendi. Kura sonucuna göre 20 bin öğretmen ataması yapıldı. 6 Eylül’de okulların yüz yüze açılmasıyla birlikte öğretmen adayları ek atama yapılması için bekleyişini sürdürdü. Ek öğretmen ataması bekleyenlere müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti.

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı

Bakan Özer, “Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı henüz açıklanmazken 3 Eylül’de ataması yapılan 20 bin öğretmen ataması branş dağılımana benzer bir kontenjanın yer alacağı öngörülüyor. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar şu şekile olmuştu.

Sınıf Öğretmenliği 2883

İngilizce 1148

Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085

Özel Eğitim 1876

İlköğretim Matematik Öğr. 800

Okul Öncesi Öğrt 800

Türkçe 750

PDR 550

Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680

Beden Eğitimi 500

Sosyal Bilgiler 450

Matematik 400

Türk Dili ve Edebiyatı 390

Bilişim Teknolojileri 390

İ.H.L. Meslek Dersleri 365

Görsel Sanatlar 302

Müzik 300

Arapça 258

Fizik 275

Kimya 210

Tarih 180

Almanca 170

Coğrafya 150

Felsefe 120

Biyoloji 65

Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55

Teknoloji ve Tasarım 50

Muhasebe ve Finansman 30

Giyim Üretim Teknolojisi 30

Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20

Makine Tek./Makine ve Ka. 30

Sağlık/Hemşirelik 10

Tekstil Tek./Tekstil 15

El San.Tek./El Sanatları 15

Kuyumculuk Teknolojisi 15

Harita-Tapu-Kadastro/ 15

Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15

Adalet 15

Halkla İlişkiler ve Org 15

Mobilya ve İç Mekan Tas. 15

El San.Tek./Nakış 15

Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15

Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8

Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6

Sağlık Bilgisi 6

15 bin öğretmen ataması taban puanları

Branş ve kontenjan dağılımı belli olmayan 15 bin öğretmen ataması taban puanları da henüz belli olmadı. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar şu şekilde olmuştu:

Beden eğitimi KPSS taban puanı 74,81114

Bilişim Teknolojileri KPSS taban puanı 85,72941

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi KPSS taban puanı 80,45288

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği KPSS taban puanı 71,92481

Fen bilimleri öğretmenliği KPSS taban puanı 71,83010

İ.H.L. Meslek Dersleri KPSS taban puanı 77,33097

İlköğretim matematik öğretmenliği KPSS taban puanı 62,19634

İngilizce öğretmenliği KPSS taban puanı 61,90226

Matematik KPSS taban puanı 69,34726

Okul Öncesi Öğretmenliği KPSS taban puanı 75,71215

Sınıf öğretmenliği KPSS taban puanı 50,09558

Türkçe öğretmenliği KPSS taban puanı 73,21571

Adalet KPSS taban puanı 83,21765

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar için tıklayın

ATAMA YAPILACAK ALANLAR İLE BAŞVURUYA ESAS OLACAK TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN