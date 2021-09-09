15 bin öğretmen ataması taban puanları 15 bin ek öğretmen ataması KPSS taban puanı
15 bin ek öğretmen ataması yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası netlik kazandı. 3 Eylül’de 20 bin öğretmen ataması kuralarının çekilişiye öğretmen ataması başvurusu yapanlar MEB bünyesinde atandı. 20 bin öğretmen ataması sonrası 15 bin ek atama süreci de başlamış oldu. MEB’den 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanlara ilişkin açıklama gelirken, 15 bin öğretmen ataması taban puanları da merak edilmeye başlandı. Peki 15 bin öğretmen ataması KPSS taban puanı açıklandı mı? 15 bin öğretmen ataması taban puanları 2021 belli oldu mu? İşte detaylar.
Öğretmen ataması kura çekilişi gerçekleştirildi. Mart ayında başlayan 20 bin öğretmen ataması süreci 3 Eylül’de yapılan atama kura çekilişi ile neticelendi. Kura sonucuna göre 20 bin öğretmen ataması yapıldı. 6 Eylül’de okulların yüz yüze açılmasıyla birlikte öğretmen adayları ek atama yapılması için bekleyişini sürdürdü. Ek öğretmen ataması bekleyenlere müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yazılı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdikten sonra 15 bin yeni atama müjdesi vermesinin kendilerini sevindirdiğine dikkat çekti.
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı
Bakan Özer, “Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bin öğretmen atamamız, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı henüz açıklanmazken 3 Eylül’de ataması yapılan 20 bin öğretmen ataması branş dağılımana benzer bir kontenjanın yer alacağı öngörülüyor. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar şu şekile olmuştu.
Sınıf Öğretmenliği 2883
İngilizce 1148
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085
Özel Eğitim 1876
İlköğretim Matematik Öğr. 800
Okul Öncesi Öğrt 800
Türkçe 750
PDR 550
Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680
Beden Eğitimi 500
Sosyal Bilgiler 450
Matematik 400
Türk Dili ve Edebiyatı 390
Bilişim Teknolojileri 390
İ.H.L. Meslek Dersleri 365
Görsel Sanatlar 302
Müzik 300
Arapça 258
Fizik 275
Kimya 210
Tarih 180
Almanca 170
Coğrafya 150
Felsefe 120
Biyoloji 65
Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55
Teknoloji ve Tasarım 50
Muhasebe ve Finansman 30
Giyim Üretim Teknolojisi 30
Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20
Makine Tek./Makine ve Ka. 30
Sağlık/Hemşirelik 10
Tekstil Tek./Tekstil 15
El San.Tek./El Sanatları 15
Kuyumculuk Teknolojisi 15
Harita-Tapu-Kadastro/ 15
Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15
Adalet 15
Halkla İlişkiler ve Org 15
Mobilya ve İç Mekan Tas. 15
El San.Tek./Nakış 15
Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8
Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6
Sağlık Bilgisi 6
15 bin öğretmen ataması taban puanları
Branş ve kontenjan dağılımı belli olmayan 15 bin öğretmen ataması taban puanları da henüz belli olmadı. 2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar şu şekilde olmuştu:
Beden eğitimi KPSS taban puanı 74,81114
Bilişim Teknolojileri KPSS taban puanı 85,72941
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi KPSS taban puanı 80,45288
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği KPSS taban puanı 71,92481
Fen bilimleri öğretmenliği KPSS taban puanı 71,83010
İ.H.L. Meslek Dersleri KPSS taban puanı 77,33097
İlköğretim matematik öğretmenliği KPSS taban puanı 62,19634
İngilizce öğretmenliği KPSS taban puanı 61,90226
Matematik KPSS taban puanı 69,34726
Okul Öncesi Öğretmenliği KPSS taban puanı 75,71215
Sınıf öğretmenliği KPSS taban puanı 50,09558
Türkçe öğretmenliği KPSS taban puanı 73,21571
Adalet KPSS taban puanı 83,21765
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılanlara Ait Taban Puanlar için tıklayın
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