15 bin öğretmen ataması en çok hangi branşta olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını açıklamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı da 15 bin öğretmen ataması takvimini açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınav ne zaman?

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek. Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak.

15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı belli oldu mu?

Milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek. Peki 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen ataması için başvuruda bulunacak adaylar 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? sorusunun cevabını araştırıyor. 15 Bin öğretmen atama boş kontenjan ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığınca, 15-26 Mart'ta ön başvuruların alındığı ve 3 Eylül’de de atamsı gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının yapılan alanlar ve kontenjanların listesi 15 bin öğretmen ataması için bir kılavuz niteliğinde olacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması en çok hangi branşta?

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanlarına bakıldığında en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu. 15 bin öğretmen branş dağılımı MEB'in internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı için tıklayın