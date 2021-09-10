15 bin öğretmen atama takvimi 2021 | 15 bin öğretmen ataması ön başvurusu ne zaman?

Ek öğretmen ataması bekleyen binlerce aday Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" müjdesinden sonra büyük bir sevince boğuldu. Erdoğan’ın 5 bin yeni öğretmen ataması müjdesinden sonra 15 bin öğretmen atama başvuruları ne zaman başlanacağı başta olmak üzere 15 bin öğretmen ataması kontenjan dağılımı ne kadar olacak? gibi sorular da sorulmaya başlandı.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurular ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimini internet sitesinden yayımladı. Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de yapılacak.

15 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar ne zaman?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de ilan edilecek. Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

15 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak.

15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 bin öğretmen atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. MEB’in açıkladığı bu takvime göre yapılacak atama işleminde, 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvurular alınacak. Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.