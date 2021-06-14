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İSLAM 14.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-06-14 07:08:00 -
14.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا يُق۪يمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراًّ وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce   namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar.

 (İbrâhîm Suresi - 31)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)    

 TEFSİRİ: 

 

Buradaki “alım satım” ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur’an’da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Bir Müslümanın, günah işlemesi emredilmediği sürece, sevdiği veya sevmediği bütün konularda devleti   yöneten kimseye itaat etmesi şarttır.

 Bir günah işlemesi emredildiği zaman ise kimseyi dinleyip itaat etmez.”

(Buhârî, Ahkâm 4, Cihâd 108; Müslim, İmâre 38)

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