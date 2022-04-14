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İSLAM 14.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-04-14 06:54:00 -
14.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



يُبَصَّرُونَهُمْؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدٖي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنٖيهِۙ

وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخٖيهِۙ

وَفَصٖيلَتِهِ الَّتٖي تُـْٔوٖيهِۙ

وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ ثُمَّ يُنْجٖيهِۙ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!"

 (Meâric Suresi, 11-12-13 -14)                                  (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir."

 (İbni Mâce, Sıyam 24; Ebû Dâvud, Savm 

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