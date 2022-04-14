14.04.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





يُبَصَّرُونَهُمْؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدٖي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنٖيهِۙ



وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخٖيهِۙ



وَفَصٖيلَتِهِ الَّتٖي تُـْٔوٖيهِۙ



وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمٖيعاًۙ ثُمَّ يُنْجٖيهِۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkâr kişi, o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın!"

(Meâric Suresi, 11-12-13 -14) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir."

(İbni Mâce, Sıyam 24; Ebû Dâvud, Savm