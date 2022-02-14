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İSLAM 14.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

14.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-02-14 07:31:00 -
14.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN 



اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدٖيهِمْ رَبُّهُمْ بِاٖيمَانِهِمْۚ تَجْرٖي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ فٖي جَنَّاتِ النَّعٖيمِ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rableri onlara, inanmaları sebebiyle yol gösterir; nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar."

 (Yûnus Suresi - 9)                                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah, bir kuluna hayır murâd ettiğinde onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdâm eder.”

 (Süyûtî, II, 4/3924)

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